Данія виділяє військову допомогу Україні на $833 млн. Це найбільший пакет від країни за час вторгнення

Данія оголосила про 12-й пакет військової допомоги для України. Він буде найбільшим від країни за час повномасштабного вторгнення росії. Йдеться про $833 мільйони (5,8 мільярда датських крон).

Про це повідомляється на сайті Міноборони Данії.

Вся сума розподілена на три етапи — 4,3 мільярда датських крон ($617 млн) виділені на цей рік, 1,4 мільярда ($209 млн) на 2024 рік та 52 мільйони ($7 млн) на 2025 рік. У пакет входять бойові машини піхоти, танкові боєприпаси, зенітні гармати та інше. Детально вміст пакета відомство не розкриває.

«Після більш ніж півтора року війни ми майже вичерпали наші оборонні запаси. Тому зараз ми розглядаємо можливість більш цілеспрямованих спільних закупівель та міжнародного співробітництва, які відповідають потребам України тут і зараз», — сказав міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.