Польща остаточно затвердила угоду на купівлю у США майже 500 HIMARS

Польща затвердила план купівлі у США 486 реактивних систем залпового вогню HIMARS (пускових установок), які планують встановити на шасі Jelcz із польською автоматизованою системою управління Topaz. Поставки почнуться наприкінці 2025 року.

Про це 11 вересня повідомив міністр оборони Маріуш Блащак.

У 2019 році Польща вже замовила 18 пускових установок. «Опозиція каже, що 500 пускових установок — це надто багато. Ні, це не так і багато, саме стільки пускових установок HIMARS необхідно польській армії, щоб справді стримати агресора», — заявив голова Міноборони Польщі.

Далі завдання полягає в тому, щоб адаптувати системи та інтегрувати пускові установки з польськими системами.

Після реалізації цього контракту Польща стане одним з основних операторів M142 HIMARS, бо навіть у США їх було 375 одиниць станом на 2021 рік.