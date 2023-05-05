У Польщі зʼявиться центр виробництва й обслуговування HIMARS

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту на американський оборонний завод Lockheed Martin заявив, що в Польщі протягом 2023 року створять центр виробництва та обслуговування систем HIMARS.
Про це повідомляє PAP.
За його словами, центр працюватиме не лише для Польщі, а й для інших європейських країн, які зацікавлені в купівлі цих ракетних систем.
Блащак також зазначив, що Польща веде переговори про закупівлю 500 додаткових пускових установок. Більшість із них планують встановити на польські вантажівки Jelcz.
«Глава Міноборони зустрівся з керівництвом заводу Camden Lockheed Martin в Арканзасі, де виробляються артилерійські системи Himars, які незабаром будуть доставлені до Польщі», — йдеться в повідомленні Міністерства оборони Польщі.
Також міністр оборони Польщі обговорював можливе виробництво в країні протитанкових комплексів Javelin. За його словами, вони добре зарекомендували себе в Україні.
- У лютому Блащак повідомив, що Конгрес США не проти, щоб Польща купувала пускові установки HIMARS. Після реалізації цього контракту Польща стане одним з основних операторів M142 HIMARS.