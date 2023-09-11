Офіцер Нацгвардії, який побив підлеглого, отримав півтора року дисциплінарного покарання

Івано-Франківський міський суд виніс вирок офіцеру Нацгвардії, який побив солдата строкової служби в одній з військових частин області. Чоловік відбуватиме покарання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців упродовж 1,5 року.

Такий вирок обумовлений «щирим каяттям» підсудного та тим, що це його перше притягнення до відповідальності.

18 квітня у мережі зʼявилось відео побиття строковика. Офіцер застосував силу до підлеглого після того, як солдат зробив йому зауваження за ненормативну лексику.

Офіцера визнали винним у перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану.