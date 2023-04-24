Офіцера Нагцвардії, який побив солдата в Івано-Франківську, відправили під нічний домашній арешт

Суд в Івано-Франківську відправив під нічний домашній арешт офіцера Нацгвардії, який побив солдата. Але Держбюро розслідувань просило посадити його в СІЗО.

Про це пише «Суспільне».

Працівники ДБР просили посадити офіцера під арешт із можливістю внесення застави 800 тисяч гривень.

«Однак суд ухвалив рішення про визначення міри запобіжного заходу, як нічний домашній арешт, тобто обмеження пересування вночі», — повідомила речниця Територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові Тетяна Муравель.

Тому спецпрокурори оскаржуватимуть таке рішення суду.