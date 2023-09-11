Президент Бразилії не виключив арешту путіна. Але вирішувати це буде судова влада

У Бразилії рішення про те, чи заарештовувати президента росії володимира путіна, якщо він відвідає країну для саміту G20 у 2024 році, ухвалює судова система країни.

Про це 11 вересня заявив президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва журналістам в Індії, де проходив саміт «Великої двадцятки».

«Якщо путін вирішить приїхати до Бразилії, це вирішуватиме судова система, а не мій уряд», — заявив Лула.

Однак трохи раніше, 9 вересня, він заявив, що путіна не заарештують, якщо він приїде до Бразилії на саміт у Ріо-де-Жанейро у 2024 році. «Я вважаю, що путін може легко поїхати до Бразилії. Що я можу вам сказати, так це те, що поки я президент Бразилії, а він приїде до Бразилії, його нізащо не заарештують», — сказав тоді Лула в інтервʼю індійському виданню Firstpost.