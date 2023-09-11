Держсекретар США став на захист декларації G20, яку критикувала Україна

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтримав спільну заяву лідерів країн G20 щодо війни росії проти України, попри критику останньої.
Про це він розповів в інтервʼю CNN.
«Всі країни G20 у цій заяві відстоюють важливість територіальної цілісності й суверенітету — і це ясно. Я був у кімнаті, коли всі лідери розмовляли з президентом Байденом, і з усього, що вони сказали, було цілком зрозуміло, що вони не тільки хочуть, аби ця війна закінчилася, вони хочуть, щоб вона закінчилася на справедливих і довгострокових умовах», — сказав Блінкен.
Він запевнив, що G20 у питаннях війни «виступила як єдине ціле».
- 9 вересня країни «Великої двадцятки» випустили спільну декларацію. Документ на 37 сторінках містить 83 абзаци і охоплює теми від енергетики до війни в Україні. Росію в документі не називали агресором і не закликали прямо закінчити війну. Там вказувалося лише, що «всі країни мають утримуватися від дій проти територіальної цілісності будь-якої держави».
- Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров був залучений до переговорів щодо тексту декларації, тому повпливав на фінальний варіант декларації.
- МЗС України цей документ розкритикувало.