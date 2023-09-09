Країни G20 опублікували спільне комюніке за підсумками саміту в Індії. Ось про що домовились

Країни «Великої двадцятки» досягли консенсусу на день раніше, ніж очікувалося, і опублікували спільне комюніке у перший день саміту, 9 вересня.

Документ містить 83 абзаци і 37 сторінок, охоплюючи теми від енергетики до війни в Україні.

«Це повна заява зі 100-відсотковою одностайністю», — сказав Амітабх Кант, головний учасник переговорів G20 від Індії.

Щодо України: