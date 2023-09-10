Премʼєр Ізраїлю просить хасидів утриматися від поїздки до Умані, проте виділив на паломництво гроші

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попросив хасидів утриматися від традиційного щорічного паломництва в Умань на Рош га-Шана — юдейський Новий рік, який почнеться з 15 по 17 вересня.
Про це він сказав на засіданні уряду, повідомляє The Times of Israel.
Нетаньягу назвав паломництво небезпечним з огляду на ризики ракетних та дронових атак. Він сказав, що в місті немає достатньої кількості укриттів, які б захистили паломників.
«Громадяни Ізраїлю, які їдуть в Україну, мають нести особисту відповідальність за свої поїздки. Бог не завжди захищав нас — ні на європейській землі, ні на українській землі», — сказав Нетаньягу.
Уряд при цьому виділив 4 мільйони шекелів (близько $1 млн) на допомогу паломникам. Ці кошти підуть на центри регулювання черг на кордоні, надання допомоги для прискорення перевірок безпеки за погодженням із владою та службами безпеки України, а також на штаби з надзвичайних ситуацій.
- Попри війну, торік до Умані приїхали 23 тисячі хасидів, тому їх очікують і цього року. Безпеку їм тоді не гарантували через постійну загрозу ракетних і дронових атак. Спецслужби тоді повідомляли, що частина іранських дронів, які росія запускала на півдні України, мала атакувати саме хасидів в Умані. Це нібито була одна з умов Ірану.
- Паломникам і цього разу рекомендують утриматися від відвідин Умані, але Черкаська ОВА почала готуватися до Рош га-Шана.
- У середині серпня посол України в Ізраїлі розповідав, що через хасидів українська сторона може призупинити дію безвізу з Ізраїлем.