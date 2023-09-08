У Маріуполі китаянка заспівала «Катюшу» на руїнах драмтеатру. МЗС вимагає пояснень від Китаю

У Маріуполі китаянка заспівала пісню «Катюша» на руїнах знищеного росіянами драмтеатру. Міністерство закордонних справ ініціювало заборону на вʼїзд усіх «гастролерів» із Китаю.

Про це 8 вересня повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Виконання китайською «оперною співачкою» Ван-Фан пісні «Катюша» на руїнах драмтеатру в Маріуполі, в якому російська армія вбила понад 600 невинних людей, — приклад повної моральної деградації», — зазначає Ніколенко.

Він розповів, що в тимчасово окупований Маріуполь також прибула група китайських блогерів, і це порушує законодавство України. Ніколенко додає, що Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень стосовно мети перебування китайських громадян у Маріуполі та маршруту, яким вони заїхали в окуповане місто.