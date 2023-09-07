Омбудсман Дмитро Лубінець: 25 тисяч українців вважаються зниклими «за особливих обставин»

Приблизно 25 тисяч цивільних українців вважаються зниклими за особливих обставин — тобто бути цивільними заручниками та можуть перебувати в російському полон.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на пресконференції 7 вересня, пише Інтерфакс-Україна.

«Щодо цивільних заручників, за моєю інформацією, приблизно 25 тисяч громадян України можуть вважатися такими, хто зник за особливих обставин. Ситуація в нас не змінюється, вона вкрай жахлива: фактично щодня росіяни затримують цивільних на тимчасово окупованих територіях, у такий спосіб поповнюючи цей список», — сказав Лубінець.