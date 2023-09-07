Генштаб: Сили оборони здобули частковий успіх під Бахмутом

Протягом доби між Силами оборони України й російським військом сталося 39 боєзіткнень. Росія втратила 610 окупантів.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Лиманському напрямку українські бійці відбили атаки в районі Новоєгорівки Луганської області, а на Бахмутському — біля Оріхово-Василівки Донецької області. Також військові відбили атаки ворога в районах Авдіївки і Марʼїнки.

Українські війська здобули частковий успіх на південь від Бахмуту. Вони витісняють росіян із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом доби авіація України завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири склади боєприпасів, 12 артилерійських засобів, два пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, станцію радіоелектронної боротьби, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ