Сили ППО знищили вночі 25 дронів Shahed на Сумщині й Одещині

У ніч на 7 вересня Протиповітряна оборона знищила 25 з 33 дронів-камікадзе Shahed, якими російські окупанти атакували Сумську та Одеську області.
Про це повідомили Повітряні сили.
Росіяни запускали безпілотники кількома групами з північного, південно-східного та південного напрямків (Курськ, Приморсько-Ахтарськ у росії, мис Чауда в Криму). Більшість дронів летіли на південь Одещини.
- Уночі 7 вересня окупанти протягом трьох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район, через що в кількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор тощо. Одна людина постраждала.