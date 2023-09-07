Сили ППО знищили вночі 25 дронів Shahed на Сумщині й Одещині

У ніч на 7 вересня Протиповітряна оборона знищила 25 з 33 дронів-камікадзе Shahed, якими російські окупанти атакували Сумську та Одеську області.

Про це повідомили Повітряні сили.

Росіяни запускали безпілотники кількома групами з північного, південно-східного та південного напрямків (Курськ, Приморсько-Ахтарськ у росії, мис Чауда в Криму). Більшість дронів летіли на південь Одещини.

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