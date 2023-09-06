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Суддю Олексій Тандира залишили в СІЗО ще на два місяці

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Святошинський районний суд Києва продовжив ще на 2 місяці запобіжний захід для судді Олексія Тандира, який у травні на блокпості збив нацгвардійця Вадима Бондаренка.

Про це повідомив «Бабелю» адвокат родини загиблого Віталій Сердюк.

Тандир буде в СІЗО до 4 листопада включно.

Олексій Тандир на засіданні суду 6 вересня 2023 року.

Олексій Тандир на засіданні суду 6 вересня 2023 року.

«Бабель»

  • 26 травня голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер. Від 27 травня суддя Олексій Тандир перебуває у СІЗО.
  • Експертиза встановила, що Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину — так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану спʼяніння в момент збиття нацгвардійця. Тепер йому загрожує 10 років увʼязнення.