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Суд конфіскував продукцію заводу російського мільярдера Комарова

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Суд в Україні конфіскував продукцію, виготовлену російською компанією «Кіберсталь». Вироби з металу вартістю майже 3 млн гривень передали в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Ці товари виробила компанія російського мільярдера Андрія Комарова. Минулого року РНБО запровадила проти нього десятирічні санкції.

Андрій Комаров.

Андрій Комаров.

Bloomberg / Getty Images

Вироби перебували на складах української митниці ще до початку повномасштабної війни. Їх замовила одна з українських фірм. У травні цього року українські підприємці спробували розмитнити російський товар через фірми-прокладки, але їм це не вдалося.

Досудове розслідування триває.