На Полтавщині арештували майно російського генерала Валерія Капашина на понад мільярд гривень

У Полтавській області арештували українське майно російського генерал-полковника Валерія Капашина — начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Правоохоронці заблокували більш ніж 20 комерційних обʼєктів, понад 3 тисячі квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на Полтавщині.

Серед арештованого майна — будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум-класу, а також офісні й торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тисяч квадратних метрів. Загальна вартість арештованого майна — понад мільярд гривень.

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Заблоковане майно Капашина було оформлене на його доньку й зятя, які мешкали в Україні, але напередодні повномасштабної війни виїхали до рф і отримали російське громадянство. Російський генерал використовував родичів для легалізації коштів, які він отримував у Москві.

Своєю чергою, близькі Капашина використовували прибутки «сімейного» бізнесу для фінансування «інвестиційних» проєктів у рф і тимчасово окупованому Донбасі.

Під час обшуків приміщень, що належать родині російського генерала, виявили:

військову форму російського зразка;

заборонену радянську символіку і російську пропагандистську літературу;

сувенірну продукцію та нагороди, вручені Капашину у Кремлі.

Наразі триває розслідування за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 111-1 (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора);

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму).

Арештоване майно планують націоналізувати.

Схему російського генерала з відмивання коштів виявили ще у 2022 році під час розслідування справи щодо державної зради колишнього нардепа Іллі Киви.