ДБР знайшло майно російського генерала на Полтавщині під час розслідування справи Іллі Киви

Державне бюро розслідувань під час розслідування справи щодо державної зради колишнього нардепа Іллі Киви виявило схему російського генерала з відмивання коштів.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
У Полтавській області правоохоронці знайшли майно російського генерала — начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина. Майно зареєстрували на родичів російського військового.
«Серед виявленого майна — готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок. За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності», — повідомили у відомстві.
Причетність до вказаного майна Іллі Киви ще перевіряють.
- 29 березня слідчі Державного бюро розслідувань повідомили ще одну підозру колишньому народному депутату Іллі Киві за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.