Німеччина передала Україні 10 тисяч боєприпасів до Gepard та допоміжну техніку

Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги.
Оновлений список опублікований на сайті німецького уряду.
До пакета увійшли 10 080 боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard, понад 8,5 мільйона набоїв для стрілецької зброї, близько 27 тисяч 40-мм боєприпасів до гранатометів, броньований мостоукладач Biber, 32 вантажівки Zetros, чотири важких тягачі з причепами для транспортування танків, чотири прикордонні автомобілі та 20 тисяч захисних окулярів для вояків.
Окремо німецька компанія Mercedes-Benz повідомила, що передала Міністерству оборони України понад 100 вантажних авто підвищеної прохідності Zetros. Автівки вже використовуються.
- 5 вересня повідомлялося, що Німеччина передала Україні першу партію нових боєприпасів до самохідних зеніток Gepard. Ймовірно, відображені у пакеті боєприпаси — це саме ті, нові.
- Міноборони країни зазначало, що будівництво виробничої лінії для виготовлення боєприпасів до Gepard успішно завершили в амбітні терміни. Медіа писали, що лінію запускав Rheinmetall на заводі в Унтерлюсі. За планом у цьому році мають поставити 40 тисяч боєприпасів. За контрактом Україна отримає 300 тисяч боєприпасів.
- На сьогодні Німеччина поставила Україні 46 установок Gepard. Ще шість мають надійти найближчим часом.