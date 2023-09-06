Німеччина передала Україні 10 тисяч боєприпасів до Gepard та допоміжну техніку

Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги.

Оновлений список опублікований на сайті німецького уряду.

До пакета увійшли 10 080 боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard, понад 8,5 мільйона набоїв для стрілецької зброї, близько 27 тисяч 40-мм боєприпасів до гранатометів, броньований мостоукладач Biber, 32 вантажівки Zetros, чотири важких тягачі з причепами для транспортування танків, чотири прикордонні автомобілі та 20 тисяч захисних окулярів для вояків.

Окремо німецька компанія Mercedes-Benz повідомила, що передала Міністерству оборони України понад 100 вантажних авто підвищеної прохідності Zetros. Автівки вже використовуються.