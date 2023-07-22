Rheinmetall запустив нову виробничу лінію снарядів для Gepard, аби вирішити проблему нестачі для ЗСУ

Німецький концерн Rheinmetall запустив нову виробничу лінію на своєму заводі в Унтерлюсі (Нижня Саксонія), аби вирішити проблему нестачі боєприпасів до українських самохідних зеніток Gepard.

Про це пише Bild.

У матеріалі йдеться, що через дефіцит українські військові зазвичай роблять лише по п’ять залпів з Gepard, хоча за одну чергу їхні гармати вистрілюють до 20 снарядів. У самій Німеччині існує брак снарядів до Gepard, адже їх виробляли в 1980-х роках. Інженерам довелося перероблювати існуючі 35-мм боєприпаси, призначені для бортового озброєння БМП, щоб використовувати їх у зенітках.

Тепер Rheinmetall має постачити Україні 300 тисяч нових снарядів для Gepard — з них 40 тисяч цього року.