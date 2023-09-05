Російський пілот-перебіжчик розповів деталі операції ГУР «Синиця». Іншим пілотам пропонували здатися — вони відмовилися

При перетині російсько-українського кордону під час операції ГУР «Синиця» по вертольоту Мі-8 відкрили вогонь, тоді пілот Максим Кузьмінов отримав вогнепальне поранення ноги. На думку пілота, стріляли росіяни.
Це розповів російський пілот Максим Кузьмінов на спільній з ГУР пресконференції.
Кузьмінов розповів, що 9 серпня о 16:30 злетів з аеродрому «Курськ», що в районі Шебекіного. Він летів на гранично малій висоті у 5—10 метрів і в режимі радіомовчання.
За словами пілота, у нього й екіпажу не було при собі зброї. Ніхто не опирався перельоту через кордон, оскільки штурман не вмів пілотувати. Після поранення пілот відлетів на 20 кілометрів від кордону вглиб України та приземлився в узгодженому місці. Кузьмінов намагався заспокоїти колег, але йому це не вдалося. Інші двоє членів екіпажу почали поводитися агресивно, вибігли з вертольоту та побігли в бік кордону. Їх ліквідували.
Пілоту, за його словами, пообіцяли державні виплати (а це пів мільйона доларів), нові документи й безпеку для нього і рідних.
Кузьмінов розповів, що наважився на спецоперацію, тому що вирішив не воювати проти України й вважає війну злочинною зі боку рф. Згодом льотчик через соціальні мережі звернувся до ГУР і розпочав секретне листування.
«Українські агенти не навʼязували рішення, це було моє рішення, мене ніхто не примушував. Десь пів року ми будували маршрути, думали, як краще і безпечніше все організувати, та 9 серпня 2023 року все сталося», ― пояснив Максим Кузьмінов.
Представники ГУР Андрій Юсов і Артем Шевченко заявили, що результат спецоперації буде згубним для планів ворога, а українська розвідка зможе зрозуміти російську систему звʼязку та безпеки.
- Про те, що в Україні приземлився російський вертоліт, стало відомо 23 серпня. Очільник воєнної розвідки Кирило Буданов тоді розповідав, що, крім пілота, на борту були ще дві людини. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти. «На жаль, вони були знищені, хотілося б взяти живими, але маємо що маємо».
- 3 вересня вийшов фільм ГУР «Збиті льотчики росії», в якому російський льотчик розповів деталі спецоперації «Синиця».