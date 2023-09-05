Зеленський підписав закон про зміни адміністративно-територіального устрою Криму

Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою АР Крим, який Верховна Рада прийняла під час третього саміту «Кримської платформи».
Про це пише Представництво президента України в Криму.
Закон має на меті створити підґрунтя для деокупації півострова. Кабмін протягом місяця повинен визначити території та адміністративні центри територіальних громад, на основі яких створять військові та військово-цивільні адміністрації.
Також уряд протягом трьох місяців має створити районні державні адміністрації нових районів і внести на розгляд парламенту законопроєкт про відновлення публічної влади Криму після деокупації. Разом з цим закон передбачає декомунізацію півострова.
- У Києві 23 серпня відбувся третій саміт «Кримської платформи». Мета цьогорічної зустрічі — «підготовка деокупації». Саміт відбувався у змішаному форматі — частина учасників виступали онлайн. Цьогоріч збільшилася кількість учасників, серед нових — Бахрейн, Сербія, Східний Тимор, ОАЕ, Дунайська комісія, Всесвітня організація туризму та ЮНЕСКО.
- У травні Зеленський затвердив склад Консультативної ради з деокупації Криму та Севастополя. Туди ввійшли 40 людей.
- 29 вересня Кабінет міністрів на засіданні ухвалив Стратегію деокупації Криму та заходи з її реалізації. Документ стане дорожньою картою з повернення Криму під контроль України.