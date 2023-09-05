Зеленський підписав закон про зміни адміністративно-територіального устрою Криму

Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою АР Крим, який Верховна Рада прийняла під час третього саміту «Кримської платформи».

Про це пише Представництво президента України в Криму.

Закон має на меті створити підґрунтя для деокупації півострова. Кабмін протягом місяця повинен визначити території та адміністративні центри територіальних громад, на основі яких створять військові та військово-цивільні адміністрації.

Також уряд протягом трьох місяців має створити районні державні адміністрації нових районів і внести на розгляд парламенту законопроєкт про відновлення публічної влади Криму після деокупації. Разом з цим закон передбачає декомунізацію півострова.