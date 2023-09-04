Залужний призначив військкомом Львівської області Героя України Чаюка

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив начальником Львівського обласного ТЦК і СП (військкомату) полковника Дениса Чаюка, пише пресслужба.

Денис Чаюк брав участь у російсько-українській війні й був заступником командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади.

Під час АТО та ООС брав участь у боях за Луганський аеропорт і Дебальцеве. У повномасштабній війні він тримав оборону півдня України і 22 березня 2022 року під час визволення села Малинівка на Запоріжжі отримав поранення в ногу. Через місяць президент Зеленський нагородив Чаюка званням Героя України.