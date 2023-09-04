У Європі можуть зникнути просекко і каберне совіньйон — через глобальне потепління

Італійські вчені зʼясували, що через деградацію ґрунту в гірських районах і погодні коливання, які стаються все частіше, в Європі можуть зникнути такі вина як просекко, бургундське, гран крю, каберне совіньйон.
Про це пише EuroNews.
Глобальне потепління в Європі впливає на врожайність винограду. Виробники просекко скаржаться, що сильні зливи посилюють ерозію ґрунту і спричинюють сповзання землі під виноградниками Північної Італії.
А цьогоріч після злив на виноградники чекала рекордна спека, яка призвела до посухи.
- Франція витратить €200 мільйонів на утилізацію надлишків вина через падіння попиту. Цей алкоголь закуплять і використовуватимуть у дезінфекційних засобах для рук, мийних засобах і парфумах.
- Також у Франції викорчують тисячі виноградників, тому що виноробство зіткнулося з проблемами: глобальне потепління і зміна споживацьких звичок. Люди менше купують вино і надають перевагу, зокрема, крафтовому пиву.