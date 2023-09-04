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У Європі можуть зникнути просекко і каберне совіньйон — через глобальне потепління

Автор:
Ліза Бровко
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Італійські вчені зʼясували, що через деградацію ґрунту в гірських районах і погодні коливання, які стаються все частіше, в Європі можуть зникнути такі вина як просекко, бургундське, гран крю, каберне совіньйон.

Про це пише EuroNews.

Глобальне потепління в Європі впливає на врожайність винограду. Виробники просекко скаржаться, що сильні зливи посилюють ерозію ґрунту і спричинюють сповзання землі під виноградниками Північної Італії.

А цьогоріч після злив на виноградники чекала рекордна спека, яка призвела до посухи.

  • Франція витратить €200 мільйонів на утилізацію надлишків вина через падіння попиту. Цей алкоголь закуплять і використовуватимуть у дезінфекційних засобах для рук, мийних засобах і парфумах.
  • Також у Франції викорчують тисячі виноградників, тому що виноробство зіткнулося з проблемами: глобальне потепління і зміна споживацьких звичок. Люди менше купують вино і надають перевагу, зокрема, крафтовому пиву.