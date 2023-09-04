У ЄС підтвердили увʼязнення громадянина Швеції в Ірані

Швеція та Єврокомісія підтвердили, що в Ірані увʼязнили громадянина Швеції.
Про це пише Reuters.
За даними газети New York Times, затриманий громадянин Швеції працював на дипломатичний корпус Європейського Союзу і перебуває в іранський вʼязниці більш як 500 днів.
«Громадянин Швеції — чоловік років тридцяти — був затриманий в Ірані в квітні 2022 року. Міністерство закордонних справ і посольство Швеції в Тегерані дуже інтенсивно працюють над цією справою і підтримують тісні контакти з ЄС», — заявили в МЗС Швеції.
Представник Єврокомісії підтвердив, що громадянин Швеції перебуває у вʼязниці в Ірані, але відмовився розповісти більше. Імʼя чоловіка не розголошують.
«На нашу думку, розгляд справи ускладнився б, якби міністерство публічно обговорювало свої дії. У світлі цього ми не бачимо причин підтверджувати будь-які імена», — наголосили в МЗС Швеції.
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- У травні 2023 року в Ірані страт через повішення було найбільше з 2015 року — щонайменше 142. Організація Amnesty International стверджує, що в Ірані щороку страчують більше людей, ніж у будь-якій іншій країні, крім Китаю.