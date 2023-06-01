Цього року Іран стратив рекордну кількість людей. Найбільше — у травні

Норвезька правозахисна організація Iran Human Rights повідомила, що у травні 2023 року Іран стратив рекордну кількість людей.
Про це пише Al Arabiya.
За даними правозахисників, у 2023 році іранська влада стратила щонайменше 307 людей — це на на 75% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, у травні повішень було найбільше з 2015 року — щонайменше 142.
У справах, повʼязаних з антиурядовими протестами, повісили сімох чоловіків, але активісти кажуть, що страти зросли у менш резонансних справах, зокрема за звинуваченням у вбивстві та зберіганні наркотиків. Правозахисники також зазначили, що страти непропорційно націлені на етнічні меншини.
Вони зазначають, що 59% повішених цього року — 180 людей — стратили через звинувачення, повʼязані з наркотиками. Понад 20% страчених у травні — 30 людей — були представниками сунітської меншини белуджів, які живуть на південному сході країни.
За даними Amnesty International, в Ірані щороку страчують більше людей, ніж у будь-якій іншій країні, крім Китаю.
- 19 травня стало відомо, що влада Ірану стратила ще трьох чоловіків, яких звинуватила в «жорсткому поводженні щодо співробітників служби безпеки» під час минулорічних протестів. Правозахисні групи розкритикували таке рішення.
- Іран також стратив колишнього заступника міністра оборони Аліреза Акбарі, який протягом десяти років шпигував для Великої Британії. Він мав доступ високого рівня до ядерної та оборонної таємниць країни. Видання The New York Times розповіло його історію.