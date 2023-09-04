Видання «Європейська правда» увійде до складу медіагрупи УП Томаша Фіали

Видання «Європейська правда» увійде до складу медіагрупи «Українська правда», яка належить бізнесмену Томашу Фіалі — голові інвестиційного фонду Dragon Capital.
На сайті ЄП зазначається, що тісніша інтеграція допоможе краще розвиватися виданням, почати принципово нові проєкти, консолідувати ресурси, зробити ефективнішими адміністративні процеси і посилити управління. Ініціатором обʼєднання, яке завершиться у жовтні цього року, стала команда ЄП.
Співзасновник і редактор ЄП Сергій Сидоренко заявив, що обʼєднання розвантажить його команду і вивільнить час на написання матеріалів. Він наголосив, що в українськомовному контенті «обʼєднання не змінить нічого». Однак будуть нововведення — ЄП запустить англомовну версію сайту.
Загалом обʼєднання допоможе виданням охоплювати більшу аудиторію і збирати більший дохід.
- «Європейська правда» зареєстрована як громадська організація. Її керівник є Юрій Панченко, а підписантом — Сергій Сидоренко.
- У травні 2021 року Томаш Фіала став новим власником «Української правди». Редактор-засновниця УП Олена Притула за угодою передала 100% корпоративних прав на видання Dragon Capital.
- Інвестиційному фонду також належить медіахолдинг NV, який складається з однойменних журналу, радіостанції та інтернет-порталу, а також компанія Treeum, яка управляє сайтами Minfin.ua і finance.ua.