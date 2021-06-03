«Ініціатива йшла не з мого боку»: бізнесмен Фіала розповів, чому вирішив придбати «Українську правду»

Бізнесмен Томаш Фіала розповів, що ініціатива придбання видання «Українська правда» надходила не з його боку. Сам він задумувався над придбанням телеканалу, але його відмовили.

Про це він розповів в інтерв’ю «УП».

«Не було такого, щоб я ходив по ринку і шукав можливості інвестувати в ще одне медіа. Насправді, ініціатива йшла не з мого боку. Коли така пропозиція нам надійшла, я про це подумав і вирішив діяти», — пояснив Фіала.

За його словами, він часто думав над тим, аби придбати або створити телеканал. Але його постійно відмовляли колеги, тому що телебачення поступово відходить, а на заміну йому приходить інтернет. До того ж телеканал завжди є дотаційним, а його аудиторія — люди, старші за 60 років.

«Зараз інші тренди. Діджитал, інтернет зростає. Тому контент, який створює НВ, «Українська правда», його можна поширювати через подкасти, через відеоконтент, та й ми можемо достукатися до тих людей, які історично дивилися телебачення, але тепер переходять в інтернет, оскільки телебачення відходить», — зазначив Фіала.

Він запевнив, що не буде впливати на редакцію, а також не чекає від видання прибутків. Водночас Фіала впевнений, що сама «Українська правда» буде заробляти гроші, а сам актив лише зростатиме у ціні. До того ж, бізнесмен підкреслив, що планує володіти «УП» щонайменше стільки ж років, скільки до цього власником була Олена Притула — 21 рік.