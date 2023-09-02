Міноборони позивається на постачальника неякісних сухпаїв. Хоче стягнути 456 млн гривень

Міністерство оборони подало позов на підприємство, яке постачило неякісні продуктові набори ЗСУ. Відомство планує стягнути з постачальника 456 мільйонів гривень, пише пресслужба.

Приватна компанія уклала з Міноборони договір 14 березня 2022 для забезпечення Київського гарнізону, але з того часу неодноразово порушила умови.

У грудні 2022 року відомство подало позов до підприємства про стягнення попередньої оплати й пені на загальну суму 456,66 мільйона гривень. Господарський суд Києва 9 січня 2023-го відкрив провадження у справі й арештував рахунки підприємства на зазначену суму. Пізніше до справи залучили Офіс генпрокурора.

У травні 2023 року Міністерство оборони подало позовну заяву про визнання недійсною додаткової угоди до договору з компанією. Цю вимогу суд задовільнив. Додаткова угода передбачала купівлю сухпаїв, які виявилися неякісними.