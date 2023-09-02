NYT: Meta може зробити платну версію Instagram і Facebook без реклами

Компанія Meta розмірковує над створенням платних версій Facebook і Instagram, у яких не буде реклами.
Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.
За словами джерел газети, відсутність реклами може допомогти Meta уникнути проблем із цифровим законодавством ЄС і зменшити занепокоєння європейських регуляторів щодо приватності.
При цьому безкоштовна версія з рекламою у Європі теж працюватиме. Скільки коштуватимуть платні версії застосунків і коли компанія їх випустить — поки що невідомо.
Європа є другим за прибутковістю регіоном для Meta після Північної Америки. Минулого року доходи Meta становили майже $117 мільярдів.
- У травні Європейський Союз наклав на Meta рекордний штраф на $1,4 мільярда через порушення конфіденційності європейських користувачів. Також суд зобовʼязав Meta припинити передавати дані про європейців до США.
- 4 липня суд Євросоюзу постановив, що Meta незаконно збирала дані людей для показу реклами без їхньої явної згоди.
- У липні Управління із захисту даних Норвегії наказало американській компанії Meta припинити показувати користувачам у країні персоналізовану рекламу на основі їхньої активності та локації.
- За даними Wall Street Journal, Meta дозволить європейським користувачам Facebook та Instagram вибрати версію застосунків, яка показуватиме не персоналізовану рекламу, як зараз, а лише загальну, наприклад, на основі локації чи віку.