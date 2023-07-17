У Норвегії Facebook та Instagram заборонили відстежувати користувачів для таргетування реклами

У Норвегії соцмережам Facebook та Instagram тимчасово заборонили відстежувати користувачів для показу реклами.

Про це повідомляє Politico.

Управління із захисту даних Норвегії наказало американській компанії Meta припинити показувати користувачам у країні персоналізовану рекламу на основі їхньої активності і приблизного місцезнаходження. За даними Politico, Meta отримала це повідомлення 14 липня. Заборона набере чинності 4 серпня і діятиме три місяці.

Facebook та Instagram зможуть показувати людям персоналізовану рекламу тільки на основі інформації, наданої користувачами в описі профілю.

У разі невиконання наказу Meta загрожує штраф у розмірі мільйона норвезьких крон (€89 500).

Тимчасову заборону можуть скасувати, якщо Meta знайде спосіб законно обробляти персональні дані користувачів і надасть їм право відмовитися від реклами на основі стеження.