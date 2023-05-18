Politico: Компанії Meta загрожує багатомільйонний штраф за порушення конфіденційності

Компанія Meta отримує рекордний штраф за порушення правил ЄС щодо конфіденційності у Facebook.

Про це повідомляють джерела Politico.

Причина — перенесення даних користувачів Facebook із країн Євросоюзу на сервери у США. У ЄС побоюються, що інформація може потрапити до американських спецслужб.

За даними джерел видання, штраф для Meta буде більшим, ніж €746 мільйонів, які у 2021 році за аналогічне порушення європейських стандартів конфіденційності заплатила компанія Аmazon.

Очікується, що Комісія із захисту даних Ірландії оголосить про штраф у понеділок. Водночас регулятор вимагатиме від Facebook до осені припинити передачу даних з ЄС до США.