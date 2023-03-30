Meta може заборонити політичну рекламу в Європі через нові правила ЄС

Керівники Meta обговорюють загальнокорпоративну заборону на політичну рекламу в Європі. Їх непокоїть те, що соцмережі (Facebook та Instagram) не зможуть відповідати майбутнім правилам ЄС.

Про це пише Financial Times.

Брюссель розробляє нові закони, які мають змусити великі інтернет-групи розкривати більше інформації про політичні рухи, що стоять за передвиборчими кампаніями, і про те, на яких користувачів вони націлені. Зміни набудуть чинності наступного року.

Meta, яку очолює генеральний директор Марк Цукерберг, стурбована тим, що визначення політичної реклами буде настільки широким, що краще буде відмовитися від усіх платних політичних кампаній, ніж корегувати контент під нові правила. Крім того, компанія каже, що доходи від політичної реклами порівняно невеликі і від них можна відмовитися.

За даними дослідницької групи Insider Intelligence, у період з 2019 по 2020 рік компанія отримала трохи менше ніж $800 млн доходу від політичної реклами в США, що становить менше за 1% від її загального рекламного доходу за цей період.

Люди, близькі до цього питання, попередили, що розмови між керівниками Meta тривають, і деякі з них виступають проти заборони політичної реклами. Остаточне рішення ухвалять після того, як ЄС визначиться з тим, що вважатиметься політичною рекламою за його новими правилами.