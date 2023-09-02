Reuters: США відправлять в Україну боєприпаси зі збідненим ураном у наступному пакеті допомоги

Сполучені Штати вперше надішлють в Україну бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран.

Про це йдеться в документі, з яким ознайомилося агентство Reuters. Також цю інформацію підтвердили американські чиновники.

Ці снаряди будуть, зокрема, у новому пакеті військової допомоги Україні, про який оголосять наступного тижня. Боєприпаси використовуватимуть на американських танках Abrams, які приїдуть в Україну у вересні.

За словами джерела Reuters, майбутній пакет допомоги від США може коштувати до $375 мільйонів. Точну вартість і вміст поки що уточнюють.

Що таке збіднений уран

Збіднений уран — це метал, побічний продукт, який утворюється при збагаченні урану для атомних електростанцій. Його радіоактивність може становити близько 60% звичайного, природного урану. Одна з головних властивостей збідненого урану — висока щільність. Для порівняння — вона на 70% перевищує щільність свинцю. Разом із відносною дешевизною металу це робить його привабливим для оборонної промисловості. Снаряди зі збідненим ураном пробивають сталеву броню набагато краще за звичайні. Із нього також виготовляють елементи для авіаційних і танкових снарядів та броню для танків.

Принцип дії снаряда зі збідненим ураном такий: він не вибухає, а прошиває броню танка, спричиняючи займання його боєкомплекту та палива. У разі влучання в ціль виникають надзвичайно високі температури, снаряд плавиться і частково випаровується, а урановий пил, що утворився, займається. Збіднений уран не є ядерною зброєю, його використання не заборонене.