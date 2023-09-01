Білий дім відзначив помітний прогрес Сил оборони на півдні України

Українські війська за останні дні досягли «помітного прогресу» в наступі проти російських військ на півдні України.

Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, передає AFP.

За його словами, Сполучені Штати за останні 72 години спостерігали помітне просування українських збройних сил на південь від Запоріжжя.

Він також наголосив, що критикувати партнерів за швидкість наступу «некорисно».

Останніми днями західні аналітики зазначали, що українські війська пробили російську лінію оборони на кілька кілометрів між Роботиним і Вербовим у Запорізькій області.