У Полтаві суд арештував блогера, який плював у ветеранів і принижував їх

Октябрський районний суд Полтави 1 вересня заарештував Романа Заволоку, який плюнув у працівника військкомату і принижував військових.

Про це повідомляє «Суспільне».

Роман Заволока під час засідання сказав: «Я ненавиджу країну-агресора, яка розпочала цю війну. І я усіма силами намагаюся звести нанівець неправомірні дії людей у владі, які беруть з війни хлопців, які постраждали, які отримали поранення, контузії. І замість того, щоб зробити їм виплату та посадити вдома, вони ставлять їх патрулювати вулиці та вручати людям повістки, розуміючи, що люди будуть реагувати на це агресивно».

Роман Заволока під час засідання суду, 1 вересня. Суспільне

Романа Заволоку підозрюють в образі честі і гідності військовослужбовця, виготовленні та поширенні матеріалів, які містять образу честі і гідності військового, а також у погрозі або насильстві щодо правоохоронця.