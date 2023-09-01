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У Полтаві суд арештував блогера, який плював у ветеранів і принижував їх

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Октябрський районний суд Полтави 1 вересня заарештував Романа Заволоку, який плюнув у працівника військкомату і принижував військових.

Про це повідомляє «Суспільне».

Роман Заволока під час засідання сказав: «Я ненавиджу країну-агресора, яка розпочала цю війну. І я усіма силами намагаюся звести нанівець неправомірні дії людей у владі, які беруть з війни хлопців, які постраждали, які отримали поранення, контузії. І замість того, щоб зробити їм виплату та посадити вдома, вони ставлять їх патрулювати вулиці та вручати людям повістки, розуміючи, що люди будуть реагувати на це агресивно».

Роман Заволока під час засідання суду, 1 вересня.

Роман Заволока під час засідання суду, 1 вересня.

Суспільне

Романа Заволоку підозрюють в образі честі і гідності військовослужбовця, виготовленні та поширенні матеріалів, які містять образу честі і гідності військового, а також у погрозі або насильстві щодо правоохоронця.

  • 29 серпня в центрі Полтави співробітник спецслужби та бійці КОРДу затримали 27-річного блогера і фітнес-тренера Романа Заволоку, який напередодні плював у ветеранів і принижував їх, знімаючи це на відео. Відео з образами військових Заволока публікував в Instagram. Останній інцидент стався 26 серпня. Він називав військових «гусями» й кепкував із тремтячих рук одного з ветеранів. Той пояснив, що в нього тремор через контузію, а на війну він пішов добровільно. У відповідь Заволока назвав його «придурком, який попався на гачок». Відео інциденту викликало обурення в соцмережах. Служба безпеки України заявляла, що Заволока звинувачував військових у розвʼязанні війни, вбивстві «людей за гроші» та публічно поширював проросійські наративи.