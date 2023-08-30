У Полтаві затримали блогера, який плював у ветеранів і принижував їх

Правоохоронці затримали в Полтаві 27-річного блогера і фітнес-тренера Романа Заволоку, який напередодні плював у ветеранів і принижував їх, знімаючи це на відео.

Як повідомляє СБУ, затримали його ввечері 29 серпня в центрі міста співробітник спецслужби і бійці КОРДу. Заволока поводився агресивно і чинив опір, за що отримав від правоохоронців.

Місцеве видання «Полтавщина» опублікувала фото затриманого із закривавленим обличчям.

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Відео з образами військових Заволока публікував в Instagram. Останній інцидент стався 26 серпня. «Полтавщина» пише, що він називав військових «гусями» й кепкував із тремтячих рук одного з ветеранів. Той пояснив, що в нього тремор через контузію, а на війну він пішов добровільно. У відповідь Заволока назвав його «придурком, який попався на гачок». Відео інциденту викликало обурення в соцмережах.

Тепер блогеру готують підозру. СБУ стверджує, що Заволока звинувачував військових у розвʼязанні війни та вбивстві «людей за гроші». Також там кажуть, що він публічно поширював проросійські наративи.