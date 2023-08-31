Соцмережа X планує збирати біометричні дані, інформацію про роботу та навчання

Соціальна мережа X (Twitter) оновила свою політику конфіденційності і додала до неї новий вид даних користувача, які вона планує збирати — біометричні.

Про це повідомляє Bloomberg.

«На підставі вашої згоди ми можемо збирати та використовувати вашу біометричну інформацію з метою безпеки та ідентифікації», — йдеться у новій політиці компанії.

Біометрія призначена для преміум-користувачів і надасть їм можливість надати свій державний ідентифікатор та фотографію, щоб підвищити рівень перевірки.