Ілон Маск: В X (Twitter) зникне можливість блокувати інших користувачів

Користувачі X (Twitter) більше не зможуть блокувати інші акаунти. Власник соцмережі Ілон Маск стверджує, що ця функція «не має сенсу».

Про це пише Variety.

«Блокування, як функція, буде видалена, за винятком приватних повідомлень», — написав Маск і додав, що «[Вона] не має сенсу».

Блокування в X/Twitter допомагає обмежувати контакт із небажаними акаунтами. Заблоковані облікові записи не можуть бачити дописи тих, хто їх заблокував, і відповідати на них.

Замість блокування Маск запропонував користувачам X використовувати функцію «вимкнення звуку» (mute). Однак кнопка mute просто видаляє зі стрічки дописи певного акаунта, не скасовуючи підписки та не блокуючи його. «Вимкнений» акаунт все ще може переглядати загальнодоступні дописи на X і відповідати на них.