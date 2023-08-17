X (Twitter) змінив сортування дописів для неавторизованих користувачів. Спочатку — популярні

Соцмережа X, раніше відома як Twitter, тепер сортує дописи за кількістю лайків, а не за хронологією, якщо користувач гортає профіль без входу в акаунт.

Про це пише 9to5Google.

Навіть якщо профіль має закріплену публікацію, то неавторизований користувач цього не побачить. Усе визначається для них на основі лайків.

Авторизовані користувачі X продовжать бачити дописи в хронологічному порядку.

Поки що невідомо, для чого ввели такі зміни, проте є припущення: компанія вважає, що коли користувачі, які вийшли із соцмережі або не зареєструвалися там, спочатку натраплять на найпопулярніші публікації профілю, то можуть бути більш схильні стежити за профілем або зареєструватися в X.