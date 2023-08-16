Передплатники X (Twitter) отримають нову вкладку — Highlights

Соцмережа X (Twitter) впроваджує нову функцію для платних користувачів, які тепер зможуть демонструвати деякі свої публікації в новій вкладці Highlights.

Про це йдеться на сторінці підтримки Blue/X Premium.

Нова функція пропонує додавати свої найкращі чи найулюбленіші публікації до вкладки Highlights. Поки що вкладка доступна для обмеженого кола користувачів, проте незабаром нею зможуть користуватися всі передплатники.

Щоб додати публікацію на вкладку Highlights, потрібно натиснути на меню з трьома крапками й обрати опцію «Додати/видалити з Highlights».