X (Twitter) дозволив платним підписникам приховувати свої лайки

X (Twitter) Ілона Маска дозволив платним підписникам приховувати свої лайки.

Про це пише TechCrunch.

Тепер платні користувачі X можуть приховувати вкладку «Подобається» в налаштуваннях профілю. До цього вкладка була доступною для всіх, тому користувачі могли бачити публікації, які сподобалися іншій людині, у хронологічному порядку.

Відтепер цей розділ зможе бачити тільки власник акаунту, але лайки під окремими постами, як і раніше, зможуть бачити інші користувачі соціальної мережі.

Також X обновила політику конфіденційності та включила до неї пункт про збір біометричних даних за згоди користувача, однак в компанії не уточнили, які саме біометричні дані та для чого збиратимуть.

Окрім біометричних даних, компанія X планує збирати інформацію про освіту і роботу користувачів, щоб рекомендувати вакансії та ділитися цією інформацією з роботодавцями.