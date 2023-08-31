Адміністрація Байдена вперше передасть Тайваню зброю за програмою для суверенних держав

Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила фінансування першої в історії передачі американського військового обладнання Тайваню в межах програми, яка зазвичай використовується для суверенних держав.

Тайвань отримає від США допомогу на $80 мільйонів. Представник Держдепу підтвердив CNN схвалення військової допомоги, наголосивши, що вона не означає зміни політики «одного Китаю».

Попри це китайське Міністерство закордонних справ різко відреагувало на новину, закликавши США «припинити посилення американсько-тайванських військових звʼязків і озброєння Тайваню» і «припинити створювати напруженість по той бік Тайванської протоки».

Насправді США вже продавали зброю Тайваню, але тоді це було в межах окремої програми іноземних військових продажів (FMS).

Відповідно до ухваленого минулого року закону, уряд США має право витрачати до двох мільярдів доларів щорічно на військову грантову допомогу Тайваню з 2023 до 2027 року.

Раніше в серпні Адміністрація президента США звернулась до Конгресу з проханням профінансувати озброєння для Тайваню у межах додаткового бюджетного запиту.