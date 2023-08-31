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Наступне засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться 19 вересня

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Наступне, пʼятнадцяте засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться 19 вересня.

Про це «Радіо Свобода» повідомили у пресслужбі Військово-повітряних сил США в Європі.

«Міністр [Ллойд] Остін знову запросив міністрів оборони та старших військових посадовців з усього світу, щоб обговорити поточну кризу в Україні та різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники й партнери США», – йшлося в заяві ВПС США.

  • Формат «Рамштайн» заснували навесні 2022 року — 26 квітня на авіабазі ВПС США «Рамштайн» у Німеччині відбулася перша зустріч консультативної групи з надання допомоги Україні.
  • Останнє засідання формату «Рамштайн» провели 18 липня онлайн. Тоді Бельгія, Нідерланди та Люксембург анонсували передачу Україні бронетранспортерів М113.
  • За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, пріоритетом наступного «Рамштайну» залишиться посилення української протиповітряної оборони. Другий пункт — це артилерія та амуніція до неї, боєприпаси, третій — бронетехніка всіх видів. Також обговорюватимуть майбутню концепцію Сил оборони України.