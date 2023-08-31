Наступне засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться 19 вересня

Наступне, пʼятнадцяте засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться 19 вересня.

Про це «Радіо Свобода» повідомили у пресслужбі Військово-повітряних сил США в Європі.

«Міністр [Ллойд] Остін знову запросив міністрів оборони та старших військових посадовців з усього світу, щоб обговорити поточну кризу в Україні та різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники й партнери США», – йшлося в заяві ВПС США.