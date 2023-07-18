Нідерланди, Бельгія та Люксембург передадуть Україні бронемашини M113

Нідерланди, Бельгія та Люксембург відправлять в Україну партію відремонтованих броньованих машин M113.

Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.

«Найближчим часом ми доставимо в Україну відремонтовану техніку М113. Ця броньована гусенична машина, в тому числі, допомагає безпечно перевозити військовослужбовців. Таким чином ми підтримуємо піхоту на місці. Нідерланди тісно працюють із Бельгією та Люксембургом над цим», — написала Оллонґрен.