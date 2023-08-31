Новим міністром оборони Британії став Грант Шеппс

Посаду міністра оборони Великої Британії тепер обійматиме ексочільник Міністерства енергетики та вуглецевої нейтральності Грант Шеппс.
Про це йдеться на офіційному акаунті премʼєра Ріші Сунака в X (Twitter).
Своє призначення Шеппс прокоментував так: «Я з нетерпінням чекаю співпраці з відважними чоловіками та жінками наших [британських] Збройних сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовження підтримки Великою Британіїю України в її боротьбі проти варварського вторгнення путіна». Також він подякував Бену Воллесу за «величезний внесок» в оборону та глобальну безпеку країни.
Грант Шеппс раніше працював міністром транспорту, міністром внутрішніх справ, держсекретарем із питань бізнесу, енергетики та промислової стратегії. Минулого тижня він, ще перебуваючи на посаді міністра енергетики, відвідав Україну. Тоді він оголосив, що Британія профінансує збільшення ядерного потенціалу України на $245 мільйонів.
Шеппс також брав участь у великій конференції щодо відновлення України в Лондоні 21 червня 2023 року, а навесні 2022-го він розповідав, що прийняв у себе вдома родину українських біженців.
- 31 серпня Бен Воллес пішов з посади міністра оборони Великої Британії. У липні міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив наміри залишити посаду під час наступних перестановок в уряді, що очікуються восени, а також те, що не збирається балотуватися як депутат на наступних виборах. Він пояснив своє рішення втомою від політики та державної служби. Очікувалося, що британське Міноборони може очолити нинішній очільник МЗС Джеймс Клеверлі.