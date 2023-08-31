Після держперевороту в Габоні військові обрали нового лідера країни

У Габоні група офіцерів захопила владу внаслідок державного перевороту і призначила генерала Бріса Олігуї Нгему лідером країни на перехідний період.
Про це пише BBC.
Габонські війська тріумфально провели генерала Нгему — екскерівника президентської гвардії — вулицями столиці Лібревілю, тоді як повалений президент Алі Бонго зняв відео у своїй резиденції із закликом до «друзів у всьому світі» почати «шуміти».
Армійські офіцери заявили, що скасували результати суботніх виборів, на яких Бонго переміг. Його родина правила Габоном понад 55 років.
Переворот засудили ООН, Африканський Союз, Велика Британія і Франція. Державний департамент США закликав армію Габону «зберегти цивільне правління» і «подбати про безпеку членів уряду».
- У разі успіху цей переворот стане восьмим у Західній та Центральній Африці з 2020 року. Перевороти також сталися в Малі, Гвінеї, Буркіна-Фасо, Чаді та Нігері.
- У 2019 році в Габоні була спроба військового перевороту. Армійці ненадовго захопили державну радіостанцію і заявили, що Бонго, який тоді переніс інсульт, більше не може виконувати свої обовʼязки. Але за кілька годин двох заколотників вбили, а інших арештували.