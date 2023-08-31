Після держперевороту в Габоні військові обрали нового лідера країни

У Габоні група офіцерів захопила владу внаслідок державного перевороту і призначила генерала Бріса Олігуї Нгему лідером країни на перехідний період.

Про це пише BBC.

Габонські війська тріумфально провели генерала Нгему — екскерівника президентської гвардії — вулицями столиці Лібревілю, тоді як повалений президент Алі Бонго зняв відео у своїй резиденції із закликом до «друзів у всьому світі» почати «шуміти».

Армійські офіцери заявили, що скасували результати суботніх виборів, на яких Бонго переміг. Його родина правила Габоном понад 55 років.

Переворот засудили ООН, Африканський Союз, Велика Британія і Франція. Державний департамент США закликав армію Габону «зберегти цивільне правління» і «подбати про безпеку членів уряду».