У Габоні військові оголосили про захоплення влади

У Габоні група офіцерів на телебаченні заявила про захоплення влади. Це сталося через кілька хвилин після того, як виборча комісія оголосила про переобрання президента Алі Бонго.
Про це пише Reuters.
В ефірі телеканалу Gabon 24 офіцери оголосили, що результати голосування скасовані, кордони закриті, а всі державні установи країни припинили роботу.
«Іменем народу Габону [...] ми вирішили захистити мир, поклавши край нинішньому режиму», — сказали вони.
Кореспонденти Reuters повідомляють, що у столиці Габону Лібревілі чутно стрілянину.
Де саме перебуває президент Бонго — наразі невідомо. Востаннє його бачили на публіці 26 серпня, коли він голосував на виборах.
- У разі успіху цей переворот стане восьмим у Західній та Центральній Африці з 2020 року. Перевороти також сталися в Малі, Гвінеї, Буркіна-Фасо, Чаді та Нігері.
- Президент Габону Алі Бонго займає цю посаду вже два терміни. Його батько теж був президентом. Загалом їхня родина перебуває при владі 56 років.
- У 2019 році в Габоні була спроба військового перевороту. Армійці ненадовго захопили державну радіостанцію і заявили, що Бонго, який тоді переніс інсульт, більше не може виконувати свої обовʼязки. Але за кілька годин двох заколотників вбили, а інших заарештували.