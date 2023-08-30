У Габоні військові оголосили про захоплення влади

У Габоні група офіцерів на телебаченні заявила про захоплення влади. Це сталося через кілька хвилин після того, як виборча комісія оголосила про переобрання президента Алі Бонго.

Про це пише Reuters.

В ефірі телеканалу Gabon 24 офіцери оголосили, що результати голосування скасовані, кордони закриті, а всі державні установи країни припинили роботу.

«Іменем народу Габону [...] ми вирішили захистити мир, поклавши край нинішньому режиму», — сказали вони.

Кореспонденти Reuters повідомляють, що у столиці Габону Лібревілі чутно стрілянину.

Де саме перебуває президент Бонго — наразі невідомо. Востаннє його бачили на публіці 26 серпня, коли він голосував на виборах.

Reuters