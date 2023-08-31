За 2022 рік росія вкрала з окупованих територій України 6 мільйонів тонн зерна

Протягом 2022 року росія викрала та вивезла з окупованих територій України майже 6 мільйонів тонн зерна.

Про це йдеться в американському звіті щодо впливу російського вторгнення в Україну на продовольчу безпеку.

У звіті надані висновки про крадіжку росією українського зерна на основі супутникових знімків і даних з відкритих джерел.

Для перевезення краденого рф використовувала вантажні судна, що проходили через Туреччину до портів Сирії, Ізраїлю, Ірану, Грузії та Лівану.

«Ми не можемо підтвердити, чи знали покупці російських вантажів про українське походження зерна», — зауважили у звіті.