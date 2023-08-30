Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс завершує свою місію в Україні

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс завершує свою місію.

Вона в X (Twitter) опублікувала своє прощальне відео та звернулася до українців українською мовою.

«Я пишаюся тим, що ми були разом у ці непрості часи. Україна переможе, і ми обовʼязково зустрінемося знову. Велика Британія — з вами до кінця! До перемоги та після неї!» — сказала Сіммонс.