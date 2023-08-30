Від початку вересня в Києві кафе і ресторани працюватимуть на годину довше

У Києві з 1 вересня заклади громадського харчування зможуть працювати до 23:00. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста, повідомив мер Віталій Кличко.

За його словами, рішення про роботу закладів до 22:00 ухвалили, коли комендантська година розпочиналася о 23:00. Зараз же вона стартує з 00:00, тож представники Національної ресторанної асоціації України запропонували міській владі подовжити роботу кафе і ресторанів.

На зустрічі з міською владою бізнесмени обгрунтовували доцільність такого рішення. Вони наголошували, що продовження часу роботи закладів позитивно вплине на економіку, створить додаткові робочі місця і збільшить надходження в бюджет.